Sultanbeyli'de Ormanlık Alanda 18 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi, 1 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Sultanbeyli'de Ormanlık Alanda 18 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi, 1 Zanlı Tutuklandı

Sultanbeyli\'de Ormanlık Alanda 18 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi, 1 Zanlı Tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sultanbeyli'de uyuşturucu ticareti gerçekleştirebilecek suç organizasyonlarını tespit etmek için çalışma yaptı. Turgut Reis Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yapılan denetim uçuşunda, doğal olmayan bir kabarıklık tespit edildi ve inceleme sonucunda 18 kilo 265 gram uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelileri yakalamak için tedbir alan ekipler, motosikletle bölgeye gelen bir kişiyi dronla tespit etti ve operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan zanlının üzerinde uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen 13 bin 500 lira bulundu. Zanlı, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlamasıyla tutuklandı.

13.04.2024 10:43  Güncelleme: 11:02
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Sultanbeyli'de ormanlık alana saklanmış 18 kilo 265 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti gerçekleştirebilecek suç organizasyonlarının tespit edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik Sultanbeyli'de çalışma yürütüldü.

Ekipler, Turgut Reis Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gerçekleştirdikleri denetim uçuşunda, ağaçlık alandaki zemin üzerinde doğal olmayan bir kabarıklık belirledi. İncelemede, bölgede vakumlanmış şeffaf poşetlerde toplam 18 kilo 265 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelileri yakalamak için ormanlık alan ve çevresinde tedbir alan ekipler, bir süre sonra motosikletle bölgeye gelen bir kişiyi dronla tespit etti.

Motosikleti park ettikten sonra ağaçlık alana yönelerek uyuşturucuların bulunduğu bölgeye giden şüpheli, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Gözaltına alınan M.Ç'nin uyuşturucuyla ilgili ve farklı suçlardan çok sayıda kaydının olduğunu saptayan ekipler, şüphelinin üzerinde de uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen 13 bin 500 lira ele geçirdi.

Zanlı M.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlamasıyla tutuklandı.

Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu Ticareti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sultanbeyli'de Ormanlık Alanda 18 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi, 1 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sultanbeyli'de Ormanlık Alanda 18 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi, 1 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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