Sultanbeyli'de Polis Ekipleri Öğrencilerle Buluştu - Son Dakika
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Sultanbeyli'de Polis Ekipleri Öğrencilerle Buluştu

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü, 'Seninle Geleceğe Bir Adım Projesi' kapsamında ilçedeki okullarda eğitim faaliyetleri düzenledi. Proje kapsamında 9 okul ve yaklaşık 1200 öğrenciye resim ve robotik kodlama eğitimleri verildi. Etkinlikler sonucunda ortaya çıkan 25 farklı robotik kodlama projesi ve 70 resim çalışması Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

06.04.2024 21:15  Güncelleme: 21:16
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Sultanbeyli'de polis ekipleri, "Seninle Geleceğe Bir Adım Projesi" kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğünce, 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla ilçedeki okullarda "Seninle Geleceğe Bir Adım Projesi" çerçevesinde eğitim faaliyetleri yürütüldü.

Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği görevlilerince, ilçedeki 9 okul ve yaklaşık 1200 öğrenciyle yürütülen projede; resim ve robotik kodlamayla ilgili eğitim faaliyetlerinde bulunuldu, okullara teknik bilgi anlamında destek verildi.

Etkinlikler sonucunda ortaya çıkan 25 farklı robotik kodlama projesi ve 70 resim çalışması, okul müdürleri ve öğrencilerin katılımıyla Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğünde sergilendi.

Kaynak: AA

Sultanbeyli, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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