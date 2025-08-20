Sultanbeyli'de Trafik Kazası: 10 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sultanbeyli'de Trafik Kazası: 10 Yaralı

20.08.2025 00:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultanbeyli'de otomobil ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Sultanbeyli'de servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Necip Fazıl Mahallesi Eşref Bitlis Bulvarı'nda 38 JN 990 plakalı otomobil ile 34 LER 093 plakalı servis minibüsü çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada 10 kişi yaralandı.

Otomobil ve minibüste sıkışan yaralılar, çevredekilerin ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.

Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle geçişlerin bir süre kontrollü sağlandığı bulvarda, otomobil ve minibüsün çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kaynak: AA

Otomobil, İtfaiye, trafik, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sultanbeyli'de Trafik Kazası: 10 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Hakim Ziyech Süper Lig’e dönüyor Hakim Ziyech Süper Lig'e dönüyor
7 maç sonunda kalemini kırdı Acun Ilıcalı’nın takımında Sürpriz ayrılık 7 maç sonunda kalemini kırdı! Acun Ilıcalı'nın takımında Sürpriz ayrılık
Beyaz Saray’daki görüşmede Putin-Zelenski sürprizi Beyaz Saray'daki görüşmede Putin-Zelenski sürprizi
Araç sahipleri dikkat Resmi Gazete’de yayımlandı, artık zorunlu olacak Araç sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı, artık zorunlu olacak
“İşsizlik yok, iş beğenmezlik var“ sözleriyle tartışma yaratan iş insanı iflasın eşiğinde "İşsizlik yok, iş beğenmezlik var" sözleriyle tartışma yaratan iş insanı iflasın eşiğinde
Devrilen ağacın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti Devrilen ağacın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti
Tekmeler yumruklar havada uçuştu Amedspor-Erzurumspor maçı sonrası ortalık savaş alanına döndü Tekmeler yumruklar havada uçuştu! Amedspor-Erzurumspor maçı sonrası ortalık savaş alanına döndü
Hadise’den dikkat çeken paylaşım: Masanın üstünde meydan okudu Hadise'den dikkat çeken paylaşım: Masanın üstünde meydan okudu
Bankalar faiz oranlarını güncelledi İşte 2 milyon TL’nin aylık getirisi Bankalar faiz oranlarını güncelledi! İşte 2 milyon TL'nin aylık getirisi
’’Ölümü hissettim’’ diyen Almeda Baylan yaşadığı korkunç kazayı anlattı ''Ölümü hissettim'' diyen Almeda Baylan yaşadığı korkunç kazayı anlattı

20:53
Adalet Bakanlığı’ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni
Adalet Bakanlığı'ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni
21:27
NATO Genel Sekreteri Rutte’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a telefon
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 01:07:27. #7.13#
SON DAKİKA: Sultanbeyli'de Trafik Kazası: 10 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.