Sultandağı'nda Kaçak Sigara Operasyonu
Afyonkarahisar Sultandağı'nda 1830 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltında.
Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde 1830 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçede önceden belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 1830 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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