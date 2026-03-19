Sultangazi Belediyesi Ramazan Yardımları

Sultangazi Belediyesi, ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelere yönelik sosyal yardımlarını sürdürdü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sosyal belediyecilik anlayışıyla yürütülen çalışmalar kapsamında ilçe genelinde ihtiyaç sahiplerine çeşitli destekler sağlandı.

Ramazan boyunca sahur yemekleri dahil olmak üzere toplam 45 bin öğün sıcak yemek dağıtılırken, yemek yapmakta zorlanan, kronik rahatsızlığı bulunan, yalnız yaşayan, engelli ve 65 yaş üstü vatandaşlar için her gün hazırlanan iftarlık ve sahurluk yemekler, hijyen kurallarına uygun şekilde paketlenerek ailelere ulaştırıldı.

Temel gıda malzemelerinden oluşan 12 bin gıda kolisi ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılırken, çölyak hastaları için de yaklaşık 300 glutensiz gıda kolisi verildi.

Ramazan süresince ayrıca 110 ton patates yardımı yapıldı.

İlçe genelinde 2 bin 200 aileye sosyal destek kartı verilirken, 3 bin 500 aileye de 1000 liralık market kartı ulaştırıldı.

Öte yandan, yetimlerle hayırseverler arasında köprü kurularak 300 yetime toplam 1 milyon 500 bin lira nakdi destek sağlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, ramazan ayında yardımlaşma ve dayanışma çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini belirterek, "İhtiyaç sahibi ailelerimizin her daim yanlarında oluyor, onlardan desteğimizi esirgemiyoruz. Elimizden geldiğince ihtiyaç sahibi ailelerimizin ve yalnız yaşayan yaşlılarımızın yanında oluyor, onlara maddi ve manevi destek oluyoruz." ifadelerini kullandı.