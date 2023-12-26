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Sultangazi Belediyesi Spor Kulüplerine Nakdi Yardım Yaptı - Son Dakika
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Sultangazi Belediyesi Spor Kulüplerine Nakdi Yardım Yaptı

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, ilçede yer alan 27 spor kulübüne toplam 2 milyon liralık nakdi yardım yapıldığını açıkladı. Dursun, sporcuların eğitimlerini ihmal etmemeleri gerektiğini vurgulayarak, eğitim ve sporun bir arada devam etmesi gerektiğini belirtti.

Sultangazi Belediyesi Spor Kulüplerine Nakdi Yardım Yaptı
26.12.2023 - 21:13,  Güncelleme: 21:15
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Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, ilçede yer alan 27 spor kulübüne toplam 2 milyon liralık nakdi yardım yapıldığını belirtti.

Sultangazi Belediyesi Nikah Sarayı'nda gerçekleşen Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Destek Programı'nda konuşan Dursun, ilçede sporcuların çok güçlü olduğunu söyledi.

Sporcuların eğitimlerini ihmal etmemesi gerektiğini belirten Dursun, "Şu anda sporcusunuz. Her alanda spor yapıyorsunuz ama eğitimin çok önemli olduğunu bilin ve hiç ihmal etmeyin. Okullarınızı bitirin. Üniversitelere gidin ve üniversitelerinizi bitirin. Ama bu arada da çok başarılı sporcu ve şampiyonlar olarak da yine hayatınıza devam edin. Çünkü eğitim olmazsa olmazımız." diye konuştu.

Dursun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğitimle beraber sporu devam ettirmemiz gerekir. Biz de Sultangazi Spor Kulübünde eğitime çok önem veriyoruz. Bir defa bu eğitimi almamış veyahut da eğitimini ihmal etmiş kişileri muhakkak okula yönlendiriyoruz. Okulla birlikte bizim sporcumuz olması için gayret ediyoruz. Çünkü eğitim bizim asla ihmal etmememiz gereken çok önemli bir alanımız. Bu vesileyle şunu söyleyeyim. Sultangazi Spor Kulübü çok güçlü ama Sultangazi'de spor yapan, sportif aktivitelerde bulunan başka kulüplerimiz de var. İşte o kulüpler için bugün bir aradayız."

Geçmişte spor kulüplerine malzeme yardımları yaptıklarını aktaran Dursun, "İki senedir bunu nakdi destek olarak sizlere veriyoruz. Bu sene de başvuruyla yapıyoruz. Lisanslı sporcu barındıran 27 kulübümüz bize başvurmuş, liglere katılma durumuna göre ve lisanslı sporcu sayısına göre yaklaşık 2 milyon lira kulüplerimize dağıtmış olacağız. Geçen sene de 2 milyon liralık nakdi destekte bulunmuştuk." dedi.

Programa, Sultangazi Amatör Spor Kulüpleri Birliği Başkanı Burak Ateş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Necati Tekbaş ile 27 kulübün yetkilileri katıldı.

Kaynak: AA
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