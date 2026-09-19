Sultangazi'de ambulansa yol vermeyen sürücü gözaltına alındı, 46 bin lira ceza aldı

Sultangazi'de ambulansa yol vermeyen sürücü gözaltına alındı, 46 bin lira ceza aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sultangazi'de ambulansa yol vermediği sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıkan sürücü gözaltına alındı. Sürücüye 46 bin lira ceza verildi; aracı 30 gün trafikten menedildi, ehliyetine 30 gün el konuldu ve adli işlem başlatıldı.
Başakşehir'de trafikte ambulansa yol vermeyen sürücüye 46 bin lira para cezası uygulandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri dün Eski Edirne Asfaltı Sultangazi mevkisinde bir sürücünün trafikte seyir halinde olan ambulansa yol vermediğini gösteren sosyal medya paylaşımları üzerine çalışma başlattı.
Plaka bilgilerinden kimliği tespit edilen A.Y. (22) gözaltına alındı.
"Geçiş üstünlüğü olan araçlara yol vermeme" ihlali nedeniyle 46 bin lira ceza verilen sürücünün aracı 30 gün trafikten menedildi, ehliyetine de 30 gün el konuldu.
A.Y. hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan da adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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