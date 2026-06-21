Sultangazi'de Çatı Katında Yangın

Sultangazi'de, bir binanın çatı katında çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Esentepe Mahallesi 2377 Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle çevre ilçelerden takviye itfaiye ekipleri istendi.

Polis, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yan binaya da sıçrayan yangına itfaiyenin müdahalesi sürüyor.