Sultangazi\'de Çocuğa Araç Çarptı

SULTANGAZİ'de ara sokağa dönüş yapan hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa çarparak altına aldı. Ailesi ve çevredekilerin yardımıyla aracın altından çıkarılarak hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Uğurmumcu Mahallesi'nde meydana geldi. Caddede ilerleyen hafif ticari aracın sürücüsü, ara sokağa dönmek için bir süre bekledi. Bu sırada ailesiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan çocuk, yol ortasında durarak yerden bir şey almaya çalıştı. Bu sırada hareket eden sürücü, ara sokağa döndüğü esnada çocuğu fark etmeyerek çarptı ve araç altına aldı. Bir süre ilerledikten sonra duran aracın ardından, çocuğun ailesi ve çevredekiler koşarak çocuğu aracın altından çıkardı. Yaralanan çocuk, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza sonrası sokakta panik yaşanırken, olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.