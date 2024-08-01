Sultangazi\'de Çocuk Kütüphanesi Yaz Etkinlikleriyle Çocukları Geliştiriyor

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Sultangazi'de yaz aylarını verimli geçirmek isteyen çocuklar, çocuk kütüphanesinde kitap okuma alışkanlığı kazanmanın yanı sıra katıldıkları etkinliklerle kendilerini geliştiriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçenin ilk ve tek olma özelliğini taşıyan Şehit Ferdi Yurduseven Gençlik Merkezi'nde yer alan Sultangazi Belediyesi Çocuk Kütüphanesi'nde zeka oyunlarından sulu boyamaya kadar bir çok etkinlik düzenleniyor.

Çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmanın yanı sıra pek çok aktivite yapmalarına imkan tanıyan kütüphane, yaz aylarında da minik ziyaretçilerinden yoğun ilgi görüyor.

Günde bir saat boyunca gerçekleştirilen sessiz saat etkinliğinde kitap okuma ya da ders çalışmalarına fırsat verilen çocuklar, daha sonra motor becerilerini geliştirmelerine yardımcı olan zeka oyunlarıyla vakit geçiriyor.

Çocuklar, perşembe günleri çizgilerle yaratıcılık, cuma günü mandala, cumartesi keçe cüzdan yapımı, pazar ise sulu boya etkinliğinde gönüllerince eğleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Geleceğimiz emin ellerde olsun istiyorsak minik yavrularımızın kendilerini keşfedeceği, kaliteli zaman geçireceği alanlar oluşturmalıyız. Sultangazi Belediyesi olarak bunun için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.