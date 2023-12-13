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Sultangazi'de Hırsız Ayakkabıları Çaldı - Son Dakika
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Sultangazi'de Hırsız Ayakkabıları Çaldı

Sultangazi'de bir apartmana giren hırsız, dairenin önündeki ayakkabıları çalarak kaçtı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hırsızın elinde döner bıçağı olduğu görüldü. Apartman sakinleri, art arda yaşanan hırsızlık olaylarından dolayı endişe duyduklarını belirtti.

Sultangazi\'de Hırsız Ayakkabıları Çaldı
13.12.2023 - 10:40,
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SULTANGAZİ'de bir apartmana giren hırsız, dairenin önündeki ayakkabıları çalarak kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, hırsızın elindeki döner bıçağı dikkat çekti.

Olay, 10 Aralık Pazar günü 06.00 sıralarında Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. Dış kapısı açık unutulan binaya giren hırsız ayakkabıları alarak kayıplara karıştı. Şüphelinin binaya giriş anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından güvenlik kamerasını inceleyen bina sakinleri, bir kişinin binanın önüne gelerek bir süre dolaştığını ve binaya girdiğini gördü. Görüntülerde bir dairenin önündeki ayakkabıları alarak bir poşete koyan hırsız hiç bir şey olmamış gibi dışarı çıktı. Görüntülerde, şüphelinin poşete koyduğu ayakkabılarla binadan çıkarken elinde döner bıçağı olduğu görüldü.

"DÖNER BIÇAĞINI GÖRÜNCE DEHŞETE DÜŞTÜM"

Apartman sakinlerinden Gülay Süzgenli, "Ağustos ayından itibaren binamızda dört sefer ayakkabı hırsızlığı yaşandı. Bir tanesinde evin içine kadar girdiler, binada ses olunca çıktılar. Bu son gelen hırsızda elinde döner bıçağıyla gelmiş. Yakalandığında birine mi saldıracak? Niye öyle gelmiş bilmiyorum. Biz artık canımızdan endişe ediyoruz. Binanın dış kapısı sensörlü olduğu için açık kalmış. Açık kaldığı içinde içeri girmiş. İçeride bulunan poşeti boşaltıp, çaldığı ayakkabıları poşete koyuyor. Bir an önce bu hırsızların yakalanmasını istiyoruz. Kamera görüntülerini izleyip, elinde döner bıçağını görünce dehşete düştüm. Ayakkabıyı geçtim artık can güvenliğimizden endişe ediyoruz. ya o sırada biz çıksaydık, ya o sırada bize vursaydı" dedi.

"ÇOK TEDİRGİNİZ, KORKUYORUZ"

Gülben Özünlü ise, "Pazar sabahı binamıza giriyor, bütün katları tek tek dolaşıyor. Dairenin önündeki ayakkabıları alıp, gidiyor.  Kameralarda gördüğümüz üzere elinde kocaman bir döner bıçağı var. Canımızdan endişe ediyoruz. Çok tedirginiz, korkuyoruz. Büyük ihtimalle bize gözdağı vermek için döner bıçağı ile gelmiş olabilir. ya da kendisini görürsek kendisini savunmak için de o şekilde gelmiş olabilir. Olaydan sonra kendimizce ayakkabı dolaplarına kilit takarak, önlem aldık" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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Güvenlik, Güvenlik Kamerası, Hırsızlık, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Sultangazi'de Hırsız Ayakkabıları Çaldı - Son Dakika
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