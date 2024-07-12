Sultangazi'de İETT otobüsü tıra çarptı: 7 yaralı - Son Dakika
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Sultangazi'de İETT otobüsü tıra çarptı: 7 yaralı

Sultangazi'de meydana gelen kazada, Mescid-i Selam Otobüs Durağı yakınında seyreden bir İETT otobüsü, duran tıra çarptı. Kazada otobüs şoförü ile 6 yolcu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olay nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanırken, polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Tırın sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

12.07.2024 10:31
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Sultangazi'de, İETT otobüsünün tıra çarptığı kazada, yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Mescid-i Selam Otobüs Durağı yakınında seyreden Mustafa S. hakimiyetindeki 34 KT 8487 plakalı İETT otobüsü, yolda duran inşaat malzemesi yüklü tıra çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan otobüs şoförü ile 6 yolcu, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Olay nedeniyle yolda trafik yoğunluğu yaşanırken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Tırın sürücüsü de ifadesi alınması için polis merkezine götürüldü.

Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde yolun sağında duran tıra İETT otobüsünün arkadan çarptığı ve tırın dorsesindeki bir kişinin yaşadığı endişeli anlar yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sultangazi'de İETT otobüsü tıra çarptı: 7 yaralı - Son Dakika

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