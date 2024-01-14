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Sultangazi'de İnşaat Kazısı Sırasında Bina Hasarı: Tahliye Edildi - Son Dakika
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Sultangazi'de İnşaat Kazısı Sırasında Bina Hasarı: Tahliye Edildi

Sultangazi'de bir inşaatın temel kazısı sırasında yan tarafta bulunan binanın temeli zarar gördü. Zarar gören bina ile diğer bina sakinleri tahliye edildi. Olayın ardından gelen inşaat firması yetkilisi ile bina sakinleri arasında gerginlik yaşandı.

14.01.2024 - 07:28,
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SULTANGAZİ'de inşaatın temel kazısı sırasında yan tarafta bulunan binanın temeli zarar gördü. Başka bir bina ile bitişik durumda olan bu binada çatlaklar oluştu. Zarar gören bina ile diğer bina sakinleri tahliye edildi. Olayın ardından gelen inşaat firması yetkilisi ile bina sakinleri arasında gerginlik yaşandı.

Olay, saat 19.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi 141. Sokak'ta bir inşaatın temel kazısı sırasında meydana geldi. İddiaya göre, inşaatın temel kazısını yapan kepçe operatörü, yan tarafta bulunan 5 katlı binanın temel kısmını da kazdı. Bu nedenle binada kayma meydana gelirken, bitişiğindeki diğer bina ile aralarında çatlaklar oluştu. Bina sakinleri durumu fark ederek dışarı çıktı. Belediye ekiplerine haber verilmesi üzerine hasar gören bina ve yanındaki diğer binada bulunan 11 daire tahliye edildi. Ekiplerin yapacağı inceleme sonuçlanıncaya kadar bina ve sokak kullanıma kapatıldı.

YETKİLİ İLE BİNA SAKİNLERİ ARASINDA ARBEDE

Binadaki çatlakların ardından sokağa çıkan bina sakinleri, çalışma yapan kepçe operatörüne tepki gösterdi. Bu tepki sırasında sokakta arbede yaşandı. Gerginlik ilerleyen dakikalarda da devam etti. Bu kez de adrese gelen inşaat firması yetkilisini gören bina sakinleri, bu kişiye de tepki gösterdi. Daha sonra firma yetkilisi belediyeye ait araca bindirilse de sokaktaki kalabalık, güçlükle sakinleştirildi. Çatlaklar oluşan binanın temelindeki boşluk ise betonla dolduruldu.

"BİZİM BİNANIN ALTINA GİRMİŞLER"

Bina sakini Şaban Altan, "Müteahhitler kepçe göndermişler. Kepçe hafriyat aldıktan sonra kuyu temel kazmışlar, bizim binanın altına girmişler. 'Girmeyin' dedik, bir şey yapar diye, dinlemediler. Şu an bina ayrılıyor, tıkır tıkır. Şu an yetkililer geldi ama müteahhit yok, ne yapacağız bilmiyorum. Saat 19.30 da oldu, şu an herkesi tahliye ettik. Sağ olsunlar görevli arkadaşlar yardımcı oldular ama önemli olan müteahhidin bir an önce gelip oraya fore kazık mı çakacak, taş atıp beton mu yapacak, onu bekliyoruz. İki binada da kayma var, diğer taraftan daha iyi görünüyor, kıtır kıtır ayrılıyor" şeklinde konuştu.

Mahalle sakini Yılmaz Beyoğlu, "Biz de burada komşularıyız. Geldik ama buradaki insanlara da sahip çıkan yok. Ne bir yapı denetim var, ne ilgili var, sahipsiz yani. Herkes akrabalarının, komşularının yanına gitti" dedi.

Sultangazi\'de İnşaat Kazısı Sırasında Bina Hasarı: Tahliye Edildi
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Sultangazi'de İnşaat Kazısı Sırasında Bina Hasarı: Tahliye Edildi - Son Dakika


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