Sultangazi'de kontrolden çıkan motosiklet parktaki kamyona çarptı, sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sultangazi'de Atatürk Bulvarı'nda saat 02.00 sıralarında motosiklet, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak park halindeki kamyona arkadan çarptı. Yaralanan sürücü Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Sultangazi'de park halindeki kamyona arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Atatürk Bulvarı'nda saat 02.00 sıralarında A.K. idaresindeki 34 MR 8202 plakalı motosiklet, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarında park halindeki kamyona arkadan çarptı.
Yakındaki uygulama noktasında görevli yunus polisleri, kazayı fark ederek geldi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralı A.K, sağlık ekiplerince Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: AA
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