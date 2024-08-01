Sultangazi'de Kuaför Salonuna Silahlı Saldırı - Son Dakika
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Sultangazi'de Kuaför Salonuna Silahlı Saldırı

Sultangazi'de bulunan bir kuaför salonuna kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sonucunda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırı nedeniyle sokaktaki bazı araçlarda hasar meydana geldi. Olay yerine emniyet ekipleri sevk edilerek inceleme başlatıldı.

01.08.2024 07:31
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Sultangazi'de kuaför salonuna, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Gazi Mahallesi 1422. Sokak'taki kuaför salonuna kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı ve patlayıcı madde atıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet ekipleri sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri bölgede uzun süre çalışma yaparken, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Saldırı nedeniyle sokaktaki bazı araçlarda hasar oluştu.

Kaynak: AA

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