Sultangazi'de Kuaför Salonuna Silahlı Saldırı

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Sultangazi'de kuaför salonuna, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Gazi Mahallesi 1422. Sokak'taki kuaför salonuna kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı ve patlayıcı madde atıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet ekipleri sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri bölgede uzun süre çalışma yaparken, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Saldırı nedeniyle sokaktaki bazı araçlarda hasar oluştu.