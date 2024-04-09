Sultangazi\'de Lahmacun Siparişi Nedeniyle İş Yerine Silahlı Saldırı

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Sultangazi'de bir kişinin lahmacun siparişi nedeniyle tartıştığı esnafın sahibi olduğu iş yerine yönelik silahlı saldırısı, güvenlik kamarasınca kayıt altına alındı.

Görüntüyü inceleyen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esentepe Mahallesi Şehit Eyüp Gönen Caddesi'nde, 6 Nisan günü pideciye gelen 2 müşterinin lahmacun siparişi vermek istediği ancak iş yeri sahibinin iftar yoğunluğu nedeniyle lahmacun kalmadığını söylemesi üzerine ikili arasında tartışma yaşandığını belirledi.

Ayrılan müşterilerden birinin bir süre sonra geri gelerek iş yerini kurşunladığını ve olay yerinden kaçtığını tespit eden ekipler, herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı ve iş yeri camlarının kırıldığı olayla ilgili şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Gazetecilere olayı anlatan iş yeri sahibi Sait Gökmen, müşteriyle tartışma yaşadıklarını belirterek, "Çıktı gitti. 'Ben gidiyorum, gece 12'yi bekle sen.' dedi. 20 dakika sonra geldi. Dükkana 5-6 el ateş etti. Biz de şaşırdık. Yaralı yok çok şükür." diye konuştu.

Görüntülerde, pidecinin önüne gelen bir kişinin rastgele ateş etmesi ve içeride bulunanların saklanmaları yer alıyor.