 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sultangazi'de Makas Atan Sürücüye 14 Bin 258 TL Cezası Kesildi - Son Dakika
Üye Girişi

Sultangazi'de Makas Atan Sürücüye 14 Bin 258 TL Cezası Kesildi

Sultangazi'de TEM otoyolunda makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 14 bin 258 lira para cezası kesildi. Sürücü ayrıca adli işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Sultangazi\'de Makas Atan Sürücüye 14 Bin 258 TL Cezası Kesildi
15.01.2024 - 13:00,  Güncelleme: 13:30
Abone Ol

Sultangazi'de, TEM otoyolunda makas atıp trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 14 bin 258 lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince sosyal medya üzerinden 13 Ocak'ta paylaşılan görüntülerle ilgili çalışma başlattı.

Görüntüleri inceleyen polis ekipleri, Sultangazi'de TEM otoyolu üzerinde aracıyla makas atan sürücünün B.A olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan sürücü B.A'ya Karayolları Trafik Kanunu'nun "araçların karayolunda ardı ardına birden fazla şerit değiştirmesi, makas atmak" maddesinden 6 bin 439, "emniyet şeritlerini kullanmak" maddesinden 6 bin 439, "öndeki araca takip mesafesinden fazla yaklaşmak" maddesinden 690, "kamunun huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullanmak" maddesinden ise 690 lira olmak üzere toplam 14 bin 258 lira idari para cezası kesildi.

Sürücü B.A, trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle adli işlem yapılmak üzere Sultangazi Şehit Bülent Özkan Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Kaynak: AA
YORUMLAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Sultangazi, Güvenlik, Ceza, İstanbul, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sultangazi'de Makas Atan Sürücüye 14 Bin 258 TL Cezası Kesildi - Son Dakika


13:31
Gözaltına alınıp serbest bırakılan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel sınır dışı edildi Gözaltına alınıp serbest bırakılan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel sınır dışı edildi
13:31
Cem Yılmaz'ın 4 bin TL'lik bilet fiyatını az bulan Tuğba Ekinci: En az 10 bin TL olmalı Cem Yılmaz'ın 4 bin TL'lik bilet fiyatını az bulan Tuğba Ekinci: En az 10 bin TL olmalı
13:16
Konyaspor'un yeni teknik direktörü Fahrudin Omerovic Konyaspor'un yeni teknik direktörü Fahrudin Omerovic
13:14
İl divanında gerginlik! Yeniden Refah Partililer, Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır'ı yuhaladı İl divanında gerginlik! Yeniden Refah Partililer, Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır'ı yuhaladı
13:05
Daha 15 yaşındaydı! Şakalaşırken tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü Daha 15 yaşındaydı! Şakalaşırken tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
12:58
'Özerkliği kabul edebiliriz' paylaşımı yaptı mı? Destici'den açıklama var "Özerkliği kabul edebiliriz" paylaşımı yaptı mı? Destici'den açıklama var
12:37
Düğün salonunda yaşanan silahlı dehşet anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı Düğün salonunda yaşanan silahlı dehşet anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı
12:15
MHP'nin 3 il ve 52 ilçede belediye başkan adayı daha belli oldu MHP'nin 3 il ve 52 ilçede belediye başkan adayı daha belli oldu

Son Dakika
13:31 Gözaltına alınıp serbest bırakılan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel sınır dışı edildi
13:31 Cem Yılmaz'ın 4 bin TL'lik bilet fiyatını az bulan Tuğba Ekinci: En az 10 bin TL olmalı
13:16 Konyaspor'un yeni teknik direktörü Fahrudin Omerovic
13:14 İl divanında gerginlik! Yeniden Refah Partililer, Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır'ı yuhaladı
13:05 Daha 15 yaşındaydı! Şakalaşırken tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
12:58 "Özerkliği kabul edebiliriz" paylaşımı yaptı mı? Destici'den açıklama var
12:37 Düğün salonunda yaşanan silahlı dehşet anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı
12:15 MHP'nin 3 il ve 52 ilçede belediye başkan adayı daha belli oldu
11:56 Gözaltına alınan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel serbest bırakıldı
11:34 İzlanda'da deprem çatlağına düşen işçi için arama çalışmaları başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2024 14:07:17. #1.12#
SON DAKİKA: Sultangazi'de Makas Atan Sürücüye 14 Bin 258 TL Cezası Kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement