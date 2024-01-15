Sultangazi\'de Makas Atan Sürücüye 14 Bin 258 TL Cezası Kesildi

Sultangazi'de, TEM otoyolunda makas atıp trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 14 bin 258 lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince sosyal medya üzerinden 13 Ocak'ta paylaşılan görüntülerle ilgili çalışma başlattı.

Görüntüleri inceleyen polis ekipleri, Sultangazi'de TEM otoyolu üzerinde aracıyla makas atan sürücünün B.A olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan sürücü B.A'ya Karayolları Trafik Kanunu'nun "araçların karayolunda ardı ardına birden fazla şerit değiştirmesi, makas atmak" maddesinden 6 bin 439, "emniyet şeritlerini kullanmak" maddesinden 6 bin 439, "öndeki araca takip mesafesinden fazla yaklaşmak" maddesinden 690, "kamunun huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullanmak" maddesinden ise 690 lira olmak üzere toplam 14 bin 258 lira idari para cezası kesildi.

Sürücü B.A, trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle adli işlem yapılmak üzere Sultangazi Şehit Bülent Özkan Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.