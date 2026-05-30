Sultangazi'de Mangal Yangını Korkuttu

Sultangazi'de kuru otların da olduğu boş arazide yakılan mangal nedeniyle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Cebeci Mahallesi S Caddesi'ndeki boş arazide vatandaşların yaktığı mangalın ateşi kuru otlara sıçradı.
Alevlerin bir anda büyümesi üzerine vatandaşlar müdahale etti.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.
