Sultangazi'de Naim Süleymanoğlu Tesisinin Temeli Atıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Naim Süleymanoğlu Gençlik, Spor ve Yaşam Merkezi Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Sultangazi'de gerçekleştirilen temel atma töreninde Bakan Osman Aşkın Bak, İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, sporcular ve katılımcılar yer aldı.

"Burada sporcularımız ve çocuklarımız için güzel bir eser ortaya çıkıyor. Bu hususta değerli belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz." diyerek konuşmasına başlayan Bakan Osman Aşkın Bak, şunları kaydetti:

"Gerçekten kendisi Sultangazi'nin spordaki gelişimine çok büyük yatırımlar yapıyor. Yaz spor okullarıyla, Sultangazi Belediyesi Spor Kulübüyle, mahallelere yaptığı futbol sahalarıyla pek çok yatırımla gençlere dokunuyor. Sporun birleştirici, iyileştirici gücünü göstermeye çalışıyor. Biz de ona destek veriyoruz. Türk sporunun efsanelerinden 'Cep Herkül'ü Naim Süleymanoğlu'nun ismini koyması da çok çok anlamlı. Gerçekten dünyaya Türk'ün gücünü gösteren çok önemli bir sporcu; olimpiyat şampiyonu, dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu. Yine geçen yıl Kültür ve Turizm Bakanımızla beraber biz Bulgaristan'a, Mestanlı'ya gittik. Orada Sayın Naim Süleymanoğlu'nun evini onardık ve müze haline getirdik. Oranın açılışını yaptık. Orada yetiştiği yeri, arkadaşlarını, dostlarını gördük. Annesini gördük. Ziyaret ettik. Böylesine önemli bir sporcu, gerçekten o zaman Bulgaristan'da Türklere yapılan zulmü anlatan önemli bir şahsiyet. Özgürlük ateşiyle sporun o gücünü kullanarak tüm dünyaya orada yapılanları gösterdi, anlattı. ve kürsülerde halter kaldırarak, madalyalar alarak tüm dünyaya şunu ispatladı; Türk'ün gücünü gösterdi, oradaki zalimi, zulmü işaret etti ve tüm dünyaya anlattı. Büyük bir şampiyon. Rabbim mekanını cennet eylesin."

Naim Süleymanoğlu hakkında övgü dolu sözler kullanan Bak, "Yine benim de bir anımız var. Kendisi hastalandığı zaman hastanede ziyaret etmiştim. Sonra vefat ettiğinde de cenazesini biz defnettik. Beraber gittik, dualarını edip onu ebediyete uğurladık. Ama Türk sporunda, dünya sporunda, dünya halterinde büyük bir efsane olarak kaldı. Çok çok önemli. Büyük dersler verdi. Özgürlüğün ne kadar kıymetli olduğunu, ne kadar değerli olduğunu anlattı." diye konuştu.

Abdurrahman Dursun: "Böyle bir salon Sultangazi'de yok"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, tesisle ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

"Şu anda bu tesis yaklaşık 25 bin metrekare büyüklüğünde Cebeci ve Sultangazi'nin tamamına hizmet edecek Sultangazi'nin en büyük spor yatırımından bahsediyoruz." diyen Dursun, şu ifadeleri kullandı:

"İçerisinde bin 500 koltuklu, tribünlü bir kapalı spor salonu. Böyle bir salon Sultangazi'de yok, ilk defa inşa ediyoruz. Yine yarı olimpik bir yüzme havuzu, içerisinde 8 tane spor salonu, bir de artı olarak yine basketbol, voleybol oynanacak antrenman salonlarıyla beraber; kütüphanesiyle, gençlik merkeziyle, yaşam merkezleriyle ve 250 araçlık otoparkıyla bir spor salonu. Çok büyük bir tesis inşa ediyoruz. Sayın Bakanımıza ve kıymetli ekibine bize her daim vermiş olduğu destekten dolayı gönülden şükranlarımı sunuyorum."

Abdurrahman Dursun, konuşmasını şu sözlerle noktaladı:

"Naim Süleymanoğlu'nu kendisinden sonra çekilmiş bir filminde izledik. Ama Özal zamanlarını, yani Bulgaristan'dan Türkiye'ye nasıl geçtiğini hepimiz böyle hatıralarımızda, gözlerimizin önünden geçirmiş olsak, o günleri bir düşünmüş olsak herhalde çok büyük bir mesele olduğunu hepimiz biliriz. Yani Bulgaristan'ın bir şampiyonunun, bir Türk şampiyonunun şampiyonluğu önemliydi ama o baskının, zulmün bütün dünya tarafından duyulması Naim'le oldu. Dolayısıyla bu yönünü hiçbir zaman unutmamalıyız. Ondan sonra da Bulgaristan'da yine Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü iradesiyle biraz daha vatandaşlarımız rahat etmeye başladılar."

Dua edilmesinin ardından Bakan Bak ile protokol üyeleri, butona basarak tesisin ilk harcının dökümünü gerçekleştirdi.

Daha sonra ise toplu fotoğraf çekimi yapıldı ve organizasyon sona erdi.