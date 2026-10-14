Sultangazi\'de Nurettin Uzun İlkokulu\'nun istinat duvarı ders sırasında çöktü

SULTANGAZİ'de okulun istinat duvarı çöktü.

İstanbul'da etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle su baskınları yaşanıyor. Eski Habibler Mahallesi'nde bulunan Nurettin Uzun İlkokulu'nun istinat duvarı çöktü. Çökme sırasında öğrencilerin derste olduğu ve çökme sırasında bahçenin boş olduğu öğrenildi.