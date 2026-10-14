Sultangazi'de Nurettin Uzun İlkokulu'nun istinat duvarı ders sırasında çöktü - Son Dakika
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Sultangazi'de Nurettin Uzun İlkokulu'nun istinat duvarı ders sırasında çöktü

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Sultangazi\'de Nurettin Uzun İlkokulu\'nun istinat duvarı ders sırasında çöktü
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Sultangazi Eski Habibler Mahallesi'ndeki Nurettin Uzun İlkokulu'nun istinat duvarı çöktü. İstanbul'da kuvvetli sağanak nedeniyle su baskınları yaşanırken meydana gelen çökme sırasında öğrencilerin derste, bahçenin ise boş olduğu öğrenildi.

SULTANGAZİ'de okulun istinat duvarı çöktü.

İstanbul'da etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle su baskınları yaşanıyor. Eski Habibler Mahallesi'nde bulunan Nurettin Uzun İlkokulu'nun istinat duvarı çöktü. Çökme sırasında öğrencilerin derste olduğu ve çökme sırasında bahçenin boş olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Sultangazi'de Nurettin Uzun İlkokulu'nun istinat duvarı ders sırasında çöktü - Son Dakika
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