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Sultangazi'de sağanak yağış

İSTANBUL - Meteoroloji tarafından yapılan son uyarıların ardından İstanbul Sultangazi'de sağanak yağış etkili oldu, yollarda su birikintileri oluştu.

Yetkililer tarafından bugün için İstanbul'da bölgesel olarak sağanak yağış uyarısı yapılmıştı. Yapılan son uyarıların ardından Sultangazi ilçesinde sağanak yağmur kısa süreli etkili oldu. Habibler Mahallesi'nde yollarda su birikintileri oluştu.