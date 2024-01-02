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Sultangazi'de Silahlı Çatışma: 2 Yaralı, 1 Ölü - Son Dakika
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Sultangazi'de Silahlı Çatışma: 2 Yaralı, 1 Ölü

Sultangazi'de otomobille seyir halindeki 2 grup arasında çıkan silahlı çatışmada 2 kişi yaralanırken, çevredeki evler, araçlar ve iş yerlerine de kurşun isabet etti. Çatışma sırasında ağır yaralanan 15 yaşındaki Büşra Polat hastanede hayatını kaybetti. Polis, olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

02.01.2024 - 14:59,
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SULTANGAZİ'de otomobille seyir halindeki 2 grup uzun namlulu silahlarla çatıştı. Çatışmada 2 kişi yaralanırken caddedeki evler, araçlar ve iş yerlerine de kurşun isabet etti. Çatışma sırasında sokaktan geçen 15 yaşındaki Büşra Polat ağır yaralı kaldırıldığı hastanede bugün hayatını kaybetti

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü saat 15.00 sıralarında Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi'nde yaşandı. Otomobille seyir halinde olan 2 grup uzun namlulu silahlarla çatıştı. Sokak sokak süren çatışmada şüpheliler otomobillerini bırakıp kaçtı. Çatışmada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Otomobillerde yapılan aramalarda kaleşnikof ve tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin silahından çıkan kurşunlar 2 eve, sokakta bulunan caminin çay ocağına ve park halindeki araçlara isabet etti.

ÇEVREDEKİLER PANİKLE CAMİYE KAÇTI

Çatışma güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, araçlar hızla sokakta geçerken silah sesini duyan vatandaşların camiye kaçarak saklandığı görülüyor

BÜŞRA KURTARILAMADI

Çatışmada sokaktan geçen 15 yaşındaki Büşra Polat vücuduna isabet eden kurşunla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Polat hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ekiplerin olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışmaları devam ediyor.

Sultangazi\'de Silahlı Çatışma: 2 Yaralı, 1 Ölü
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Sultangazi'de Silahlı Çatışma: 2 Yaralı, 1 Ölü - Son Dakika
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