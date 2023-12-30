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Sultangazi'de Silahlı Çatışma: 2 Yaralı, Evler ve Araçlara Kurşun İsabet Etti - Son Dakika
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Sultangazi'de Silahlı Çatışma: 2 Yaralı, Evler ve Araçlara Kurşun İsabet Etti

Sultangazi'de otomobille seyir halindeki 2 grup arasında çıkan silahlı çatışmada 2 kişi yaralandı. Çatışma sırasında 15 yaşındaki Büşra P. ağır yaralandı. Olayda evler, araçlar ve iş yerlerine de kurşun isabet etti. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, yapılan aramalarda kalaşnikof ve tabanca ele geçirildi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Sultangazi\'de Silahlı Çatışma: 2 Yaralı, Evler ve Araçlara Kurşun İsabet Etti
30.12.2023 - 19:37,  Güncelleme: 19:39
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SULTANGAZİ'de otomobille seyir halindeki 2 grup uzun namlulu silahlarla çatıştı. Çatışmada 2 kişi yaralanırken caddedeki evler, araçlar ve iş yerlerine de kurşun isabet etti. Çatışma sırasında sokaktan geçen 15 yaşındaki Büşra P. ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otomobille seyir halinde olan 2 grup uzun namlulu silahlarla çatıştı. Güpegündüz sokak sokak süren çatışmada şüpheliler otomobillerini bırakıp kaçtı. Çatışmada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin saldırıya karışan şüpheli, diğerinin ise sokaktan geçmekte olan 15 yaşındaki Büşra P. olduğu belirtildi. Şüpheli hafif yaralanırken, ağır yaralı olan Büşra P.'nin ameliyata alındığı öğrenildi. Otomobillerde yapılan aramalarda kalaşnikof ve tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin silahından çıkan kurşunlar 2 eve, sokakta bulunan caminin çay ocağına ve park halindeki araçlara isabet etti.  Ekipler olay yerinde yaptıkları incelemede onlarca boş kovan bulurken, konuyla ilgili çalışmalar devam ediyor.

Olayı gören mahalle sakini Yusuf Açıkgöz, "İki otomobil 100 metre aşağıda birbirlerine sıktı. Bir an da elektrik patlaması gibi bir ses duyduk. Burada biraz kesildi sesler, 20 metre ileride tekrardan başladı ama bu sefer birilerine sıkarak değil de rastgele ateş ederek devam ettiler" dedi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Sultangazi'de Silahlı Çatışma: 2 Yaralı, Evler ve Araçlara Kurşun İsabet Etti - Son Dakika
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