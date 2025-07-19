Sultangazi'de otluk alanda çıkıp gecekonduya sıçrayan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Zübeyde Hanım Mahallesi 1437 Sokak'ta otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki bir gecekonduya sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışması başlattı.
Ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Sultangazi'de Yangın: Gecekondu Tehlikede - Son Dakika
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