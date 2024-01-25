 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sultangazi'de yeni bir park ve Kitap Kafe yapılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Sultangazi'de yeni bir park ve Kitap Kafe yapılıyor

Sultangazi Belediyesi, 50. Yıl Mahallesi'nde 2 bin 500 metrekarelik bir alanda park çalışmalarına devam ediyor. Parkta dinlenme alanları, çocuk oyun alanı ve spor yapılacak fitness alanı bulunacak. Ayrıca parkın içerisinde Kitap Kafe de yer alacak. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, yeşil alanların önemine vurgu yaparak, parkın komşuların keyifli zaman geçireceği bir yer olacağını belirtti.

Sultangazi\'de yeni bir park ve Kitap Kafe yapılıyor
25.01.2024 - 13:38,  Güncelleme: 13:39
Abone Ol

Sultangazi Belediyesi'nin 50. Yıl Mahallesi G Caddesi'nde bulunan 2 bin 500 metrekarelik alandaki park çalışmaları devam ediyor. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Gelecek nesillere bırakabileceğimiz en değerli miras, yeşil alanlarımızdır. Biz de Sultangazi genelinde çevre düzenleme çalışmalarına ağırlık veriyoruz. İlçemize park ve yeşil alanlar kazandırmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Dursun, "50. Yıl Mahallesi G Caddesi'ne toplamda 2 bin 500 metrekarelik alan içerisinde dinlenme alanları, çocuk oyun alanı ve spor yapılacak fitness alanının bulunacağı bir park kazandırıyoruz. Ayrıca parkın içerisinde 7'den 70'e herkesin çeşitli alanlarda kitap seçeneğine erişebileceği Kitap Kafe de bulunacak" ifadelerini kullandı.

"KİTAP KAFEMİZİ KOMŞULARIMIZIN HİZMETİNE SUNACAĞIZ"

Yeşil alanların önemine dikkat çeken Dursun, "Gelecek nesillere bırakabileceğimiz en değerli miras, yeşil alanlarımızdır. Biz de Sultangazi genelinde çevre düzenleme çalışmalarına ağırlık veriyor, ilçemize park ve yeşil alanlar kazandırmaya devam ediyoruz. Komşularımızın rahat bir nefes alıp dinleneceği alanların olduğu, çocuklarımızın eğlenebileceği oyun alanının yanı sıra Kitap Kafemizi de burada komşularımızın hizmetine sunacağız. En kısa sürede tamamlanacak olan parkımız, komşularımız keyifli zaman geçirdiği bir yere dönüşecek " dedi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Abdurrahman Dursun, Sultangazi, Çevre, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sultangazi'de yeni bir park ve Kitap Kafe yapılıyor - Son Dakika


19:01
TBMM'de SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarındaki artış kabul edildi TBMM'de SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarındaki artış kabul edildi
18:54
DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:53
Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi
18:40
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57
Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:48
Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü
17:36
Uganda'da açlıktan ölen insanlara 'aptal' diyen bakan tepki çekti Uganda'da açlıktan ölen insanlara "aptal" diyen bakan tepki çekti
17:02
PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti

Son Dakika
19:01 TBMM'de SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarındaki artış kabul edildi
18:54 DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:53 Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi
18:40 Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57 Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:48 Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü
17:36 Uganda'da açlıktan ölen insanlara "aptal" diyen bakan tepki çekti
17:02 PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti
16:22 Malatya'daki 5.2'lik deprem sonrası İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan ilk açıklama
16:18 Özgür Özel'in Tunceli konuşmasına eski HDP'li vekilden tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 19:35:28. #1.13#
SON DAKİKA: Sultangazi'de yeni bir park ve Kitap Kafe yapılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement