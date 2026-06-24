Suluada Turları Yerli ve Yabancı Turistleri Ağırlıyor

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Adrasan Sahili'nden düzenlenen günübirlik tekne turları, yerli ve yabancı turistleri Suluada başta olmak üzere bölgenin eşsiz koylarıyla buluşturuyor.

Doğal güzellikleri ve berrak deniziyle Türkiye'nin önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Suluada, her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

Adaya, yaz sezonu boyunca Adrasan Sahili'nden her gün tekne seferleri düzenleniyor.

Sabah saatlerinde başlayan ve gün boyu süren turlara katılan ziyaretçiler, Suluada'nın yanı sıra Amerikan Plajı ve Avcı Koyu gibi bölgenin öne çıkan noktalarında yüzme molaları vererek Akdeniz'in doğal güzelliklerini yakından keşfetme fırsatı buluyor.

Tur programlarına katılmak isteyen ancak özel aracı bulunmayan misafirler için Antalya kent merkezinden transfer hizmeti de sağlanıyor. Böylece ziyaretçiler ulaşım sorunu yaşamadan turlara katılabiliyor.

Ziyaretçilerin en büyük şikayeti yoğunluk

Tur teknesi işletmecisi Ahmet İnceer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her sabah Adrasan Sahili'nden hareket ederek misafirlerini bölgenin önemli koylarına götürdüklerini söyledi.

Tekne turlarına ilginin yüksek olduğunu belirten İnceer, özellikle Suluada'yı görmek isteyen çok sayıda kişinin rezervasyon yaptırdığını ifade etti.

Tur boyunca ziyaretçilere yemek ve meyve ikramında bulunduklarını aktaran İnceer, "İlk olarak Amerikan Plajı'na gitmeye çalışıyoruz. Daha sonra Avcı Koyu'nda öğle yemeğimizi veriyoruz. Suluada'ya ise genellikle öğleden sonra, tekne yoğunluğunun azaldığı saatlerde geçmeyi planlıyoruz. Misafirlerimiz bölgeyi çok beğeniyor ancak en çok kalabalıktan şikayet ediyorlar. Eğer sakin bir tur geçirebilirlerse onlar için oldukça keyifli bir gün oluyor." dedi.

Eylül ayında daha sakin ve konforlu tur imkanı

Her yıl olduğu gibi yoğun bir döneme girdiklerini belirten İnceer, "Okulların yaz tatiline girmesiyle birlikte hareketliliğin daha da artmasını bekliyoruz. Haziranda başlayan sezonumuz, eylül ortalarına kadar sürüyor." ifadelerini kullandı.

Temmuz ve ağustos aylarında yoğunluğun zirveye ulaştığını belirten İnceer, "Turlarımız genellikle eylül ayında daha keyifli geçiyor. Hem hava çok sıcak olmuyor hem de yoğunluk azalıyor. Bu nedenle sakinlik isteyen misafirlerimize eylül ayında turlara katılmalarını tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

İnceer, kent merkezinden gelen misafirler için sundukları transfer hizmetinin de ziyaretçilere önemli kolaylık sağladığını sözlerine ekledi.