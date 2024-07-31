Suluova Belediyesi, Alevi Kültür Vakfı'na cenaze hizmetleri malzemesi desteği sağladı

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Suluova Belediyesi tarafından Alevi Kültür Vakfı Suluova Şubesine (Cemevi) cenaze hizmetleri malzemesi desteğinde bulunuldu.

Belediye Başkanı Rıfat Uzun, yaptığı açıklamada, yürüttükleri alt ve üst yapı hizmetlerinin yanı sıra ilçede yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarına da duyarlı olduklarını belirtti.

Bu kapsamda Alevi Kültür Vakfı Suluova Şubesine cenaze hizmetlerinde kullanılmak üzere malzeme desteğinde bulunduklarını anlatan Uzun, "Vatandaşların zor ve acılı günlerinde onları yalnız bırakmayarak her türlü desteği sunmaya hazırız. Her zaman vatandaşlarımızın yanındayız." dedi.