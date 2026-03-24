Suluova'da Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Programı düzenlendi
Suluova'da Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Programı düzenlendi

24.03.2026 13:25
Amasya'nın Suluova ilçesinde Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla program gerçekleştirildi.

Belediye Kültür Merkezi'ndeki düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Şehit Osman Karakuş Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Kemal Kaplan'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından oratoryo ve video gösterimi yapıldı.

Program "Seyit Onbaşı" tiyatro gösterimi ile sona erdi.

Programa Kaymakam Şafak Gürçam, Belediye Başkanı Rifat Uzun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu ile vatandaşlar katıldı.

Programın ardından katılımcılara üzüm hoşafı ve ekmek ikram edildi.

Kaynak: AA

