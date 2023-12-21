 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Suluova'da "Canlılarda Yaşam İçgüdüsü" konulu konferans düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Suluova'da "Canlılarda Yaşam İçgüdüsü" konulu konferans düzenlendi

Amasya Suluova Şehit Süleyman Aydın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından "Canlılarda Yaşam İçgüdüsü" konulu konferans düzenlendi.

Suluova\'da "Canlılarda Yaşam İçgüdüsü" konulu konferans düzenlendi
21.12.2023 - 15:46,
Abone Ol

Amasya Suluova Şehit Süleyman Aydın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından "Canlılarda Yaşam İçgüdüsü" konulu konferans düzenlendi.

Belediye Kültür Merkezi'ndeki konferansın açılış konuşmasını yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, konferans ve seminerleri eğitimin bir parçası olarak gördüklerini söyledi.

Konferansa konuşmacı olarak katılan, Prof. Dr. Nazmi Polat ise canlıların temel içgüdüsünün nesillerini devam ettirmek üzere olduğunu ama esas meselenin kendilerine verilen görevi yapmak olduğunu anlattı.

Salondaki öğrencilere akademik tavsiyelerde de bulunan Polat, "Kendine inanmayan, hedefini belirleyemeyen, belirlediği hedefine varmak için gerekli planlı çalışmayı ortaya koymayan hiç kimse başarılı olamaz." dedi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Konferans, Suluova, Amasya, Etkinlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suluova'da 'Canlılarda Yaşam İçgüdüsü' konulu konferans düzenlendi - Son Dakika


15:44
Evden kaçan 9 aylık hamile eşini bulmak için yayına çıktı! Çocuğunun başka birisinden olduğunu öğrendi Evden kaçan 9 aylık hamile eşini bulmak için yayına çıktı! Çocuğunun başka birisinden olduğunu öğrendi
15:37
Fred'e neden kırmızı kart gösterdi? Zorbay Küçük'ün raporu ortaya çıktı Fred'e neden kırmızı kart gösterdi? Zorbay Küçük'ün raporu ortaya çıktı
15:36
JP Morgan'dan dikkat çeken rapor: 2024 Türkiye'nin yılı olacak JP Morgan'dan dikkat çeken rapor: 2024 Türkiye'nin yılı olacak
15:20
Rusya lideri Putin'e seçimde dişli rakip! Ekaterina Dountsova başkanlığa resmen aday oldu Rusya lideri Putin'e seçimde dişli rakip! Ekaterina Dountsova başkanlığa resmen aday oldu
15:11
İsrail Dışişleri Bakanı 'Hamas liderlerini ortadan kaldıracağız' dedi! Aldıkları yanıt epey sert oldu İsrail Dışişleri Bakanı "Hamas liderlerini ortadan kaldıracağız" dedi! Aldıkları yanıt epey sert oldu
15:02
''Kimlik ve ehliyetini yenilemeyenlere 4 bin lira para cezası verilecek'' iddiaları yalan çıktı ''Kimlik ve ehliyetini yenilemeyenlere 4 bin lira para cezası verilecek'' iddiaları yalan çıktı
14:35
Acil servisler dolup taşıyor! Hastanelere başvuran her 100 kişiden 70'i grip Acil servisler dolup taşıyor! Hastanelere başvuran her 100 kişiden 70'i grip
14:35
Merkez Bankası rezervleri 142,5 milyar dolar ile rekor tazeledi Merkez Bankası rezervleri 142,5 milyar dolar ile rekor tazeledi

Son Dakika
15:44 Evden kaçan 9 aylık hamile eşini bulmak için yayına çıktı! Çocuğunun başka birisinden olduğunu öğrendi
15:37 Fred'e neden kırmızı kart gösterdi? Zorbay Küçük'ün raporu ortaya çıktı
15:36 JP Morgan'dan dikkat çeken rapor: 2024 Türkiye'nin yılı olacak
15:20 Rusya lideri Putin'e seçimde dişli rakip! Ekaterina Dountsova başkanlığa resmen aday oldu
15:11 İsrail Dışişleri Bakanı "Hamas liderlerini ortadan kaldıracağız" dedi! Aldıkları yanıt epey sert oldu
15:02 ''Kimlik ve ehliyetini yenilemeyenlere 4 bin lira para cezası verilecek'' iddiaları yalan çıktı
14:35 Acil servisler dolup taşıyor! Hastanelere başvuran her 100 kişiden 70'i grip
14:35 Merkez Bankası rezervleri 142,5 milyar dolar ile rekor tazeledi
14:13 Kredi kartı faiz oranları sabit kaldı
14:08 Jinping'e bak sen! Tayvan'ı topraklarına katacaklarını Biden'ın yüzüne söylemiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2023 16:08:32. #1.13#
SON DAKİKA: Suluova'da "Canlılarda Yaşam İçgüdüsü" konulu konferans düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement