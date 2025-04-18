Suluova\'da ilkokullar arası futbol turnuvası düzenlendi

Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Geleceğin Şampiyonları Ligi Projesi" kapsamında, ilkokullar arası futbol turnuvası yapıldı.

Kaymakam Şafak Gürçam, Şehit Osman Karakuş Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen ve 15 takımın katıldığı turnuvanın açılışında yaptığı konuşmada, sportif faaliyetlerin her yaşta sağlık için yapılmasının doğru bir davranış olduğunu söyledi.

Gürçam, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yanında öğrencilerin sportif, sanatsal ve kültürel yönden de gelişimleri ile yeteneklerinin ortaya çıkarılmasının gelecekleri adına oldukça önemli olduğunu, her yönüyle daha sağlıklı, yetkin ve yeterli bir nesil için bu gibi faaliyetlerin yapılmasını desteklediklerini söyledi.

Programa, Belediye Başkanı Rıfat Uzun ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu ve öğrenciler katıldı.