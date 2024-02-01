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Suluova'da Kaçan Otomobilde Uyuşturucu Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Suluova'da Kaçan Otomobilde Uyuşturucu Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Suluova\'da Kaçan Otomobilde Uyuşturucu Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Amasya'nın Suluova ilçesinde yapılan yol kontrol uygulamasında dur ihtarına uymayarak kaçan bir otomobil, trafik kazası geçirdi. Kazada yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi ve sürücü ile otomobilde bulunan bir kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin sağlık durumunun iyi olduğu ve emniyetteki işlemlerin devam ettiği belirtildi.

01.02.2024 02:55
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Amasya'nın Suluova ilçesinde "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve trafik kazasına karışan otomobilde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Yol kontrol uygulamasında şüphe üzerine durdurulmak istenen bir otomobil, polisin "dur" ihtarına uymayarak bölgeden uzaklaştı.

Polisin takibi sırasında şarampole devrilen otomobilde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, Olayla ilgili sürücü A.Ç. ve otomobilde bulunan İ.F.B. gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin sağlık durumun iyi olduğu ve emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Suluova'da Kaçan Otomobilde Uyuşturucu Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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