Suluova'da Muharrem Ayı Kutlamalarında 2 Bin Kişiye Aşure İkram Edildi - Son Dakika
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Suluova'da Muharrem Ayı Kutlamalarında 2 Bin Kişiye Aşure İkram Edildi

Amasya'nın Suluova ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, yaklaşık 2 bin kişiye aşure ikram edildi. Kaymakam Şafak Gürçam ve Belediye Başkanı Rifat Uzun tarafından vatandaşlara aşure servis edildi. Kaymakam Gürçam, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, farklılıkların zenginlik olduğunu belirtti. Belediye Başkanı Uzun ise aşurenin sadece bir yemek değil, kaynaşma ve beraberlik simgesi olduğunu ifade etti.

20.07.2024 18:37
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Amasya'nın Suluova ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla yaklaşık 2 bin kişiye aşure ikram edildi.

Belediye tarafından Orta Mahallesi'ndeki pazar yerinde düzenlenen etkinlikte, Kaymakam Şafak Gürçam ve Belediye Başkanı Rifat Uzun tarafından vatandaşlara aşure servis edildi.

Kaymakam Gürçam, farklılıkların zenginlik olduğunu belirterek, "Bizler bir ve beraber olduğumuz sürece karşımızda kimse duramaz. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın." ifadesini kullandı.

Belediye Başkanı Uzun ise her yılı etkinliği sürdürdüklerini dile getirerek, aşurenin sadece bir AŞ değil kaynaşma ve beraberlik simgesi de olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Suluova'da Muharrem Ayı Kutlamalarında 2 Bin Kişiye Aşure İkram Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Suluova'da Muharrem Ayı Kutlamalarında 2 Bin Kişiye Aşure İkram Edildi - Son Dakika
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