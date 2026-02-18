Suluova'da Ramazan Coşkusu - Son Dakika
Suluova'da Ramazan Coşkusu

Suluova\'da Ramazan Coşkusu
18.02.2026 22:04
Suluova'da Ramazan, dualar eşliğinde mahya yakılarak karşılandı; mehteran gösterisi büyük ilgi gördü.

Amasya'nın Suluova ilçesinde Ramazan ayı dualar eşliğinde mahya yakılarak karşılandı.

Suluova Belediyesince 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, hilal ve yıldız motifleriyle ışıklandırıldı.

Mehteran gösterisinin yer aldığı etkinlikte vatandaşlar marşlara eşlik etti, ramazan sevincini birlikte yaşadı.

Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam, Belediye Başkanı Rifat Uzun ve protokol üyelerinin katılımıyla, İlçe Müftüsü Sıtkı Kaya'nın yaptırdığı dualar eşliğinde "Hoş geldin ya şehr-i ramazan" yazılı mahya yakılarak ramazan karşılandı.

Belediye Başkanı Uzun, mahyanın ramazan ayının manevi atmosferini yansıtan, birlik ve beraberlik duygularını pekiştiren önemli bir gelenek olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Güzelliğin, bereketin, on bir ayın sultanı ramazan ayına geldik. Tüm hemşehrilerimizin ramazan ayını kutlarım. Rabbim inşallah Kadir Gecesi'ne kavuşturmayı nasip eder. Şimdiden İslam aleminin ramazanını kutlarım. Rabbim dualarımızı kabul etsin. İnşallah bu ayı dualarla geçiririz."

Ramazan ayının manevi ikliminin yaşatılması amacıyla cadde, sokak ve parklarda aydınlatma yapıldı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suluova'da Ramazan Coşkusu - Son Dakika

SON DAKİKA: Suluova'da Ramazan Coşkusu
