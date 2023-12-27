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Suluova'da sincap ve sığırcık kuşlarının görsel şöleni - Son Dakika
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Suluova'da sincap ve sığırcık kuşlarının görsel şöleni

Amasya'nın Suluova ilçesinde bir sincabın yem arayışı ile sığırcık kuşlarının gökyüzündeki görsel şöleni, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sincap ağaçları tırmanırken, sığırcık kuşları da senkronize şekilde hareket ederek görsel bir şov sergiledi.

Suluova\'da sincap ve sığırcık kuşlarının görsel şöleni
27.12.2023 - 13:39,
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Amasya'nın Suluova ilçesinde bir sincabın yem arayışı ile sığırcık kuşlarının gökyüzündeki görsel şöleni, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İlçe merkezindeki ağaçlık alanı mesken tutan bir sincap, toprağı eşeledikten sonra ağaçları tırmandı.

Bir süre sonra ağaçtan inerek ağaçların altında gezinen sincap, ardından tekrar ağaca çıktı.

Suluova semalarında görülen sığırcık kuşları da gökyüzünde görsel şölen oluşturdu.

Senkronize şekilde hareket eden kuşların hareketleri, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Suluova'da sincap ve sığırcık kuşlarının görsel şöleni - Son Dakika
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