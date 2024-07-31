Suluova'da Ücretsiz Yaz Spor Okulu Açıldı

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Suluova ilçe belediyesi tarafından futbol, güreş ve taekwondo branşlarında ücretsiz yaz spor okulu açıldı.

Belediye Başkanı Rıfat Uzun, şehir stadyumunda düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada, ilçenin genç nüfusu ve güçlü spor alt yapısına sahip olduğunu söyledi.

Suluova'nın geçmişte çok başarılı sporcular yetiştirdiğini belirten Uzun, "7-13 yaş arası çocuklarımızın yaz tatilini daha verimli geçirebilmeleri ve yeteneklerini geliştirebilmeleri için her yıl geleneksel olarak yaz spor okullarımızı açıyoruz. Yaklaşık 600 öğrenciye okullar açılıncaya kadar yaz spor okullarımız aracılığıyla hizmet edeceğiz. Bu süreçte çocuklarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. İnşallah yaz spor okullarımız çocuklarımız için faydalı olur. Çocuklarımıza başarılar diliyorum." dedi.

Daha sonra Uzun sporculara forma hediye etti.

Futbol, güreş ve taekwondo branşlarında açılan yaz okulunda çocukların 2 ay boyunca ücretsiz eğitim alacağı bildirildi.