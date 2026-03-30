Suluova Esnaf Odası Seçiminde Karsavul Güven Tazeledi

30.03.2026 09:32
Suluova Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın genel kurulunda Ömer Karsavul, üçüncü kez başkan seçildi.

Amasya Suluova Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın 18. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Bir düğün salonunda yapılan Olağan Genel Kurulda Oda Başkanı Ömer Karsavul ile Mustafa Özbek'in listeleri yarıştı.

Seçimler sonucu 976 delegeden 578'i oy kullanırken 11 oy geçersiz sayıldı.

Oylama sonucu mevcut Oda Başkanı Ömer Karsavul 294 oyla üçüncü dönem başkanlığına seçilerek güven tazeledi. Diğer aday Mustafa Özbek ise 273 oy aldı.

Karsavul yaptığı açıklamada, "Kazanan Suluova'mız ve esnafımız olmuştur. Daha güçlü bir aile olma ideallerimizi gerçekleştirmek, samimi ve vizyon odaklı birlikteliğimizi en tepeye taşımak amacı ve niyeti ile gerçekleştirdiğimiz olağan genel kurulumuz ilçemize ve esnafımıza hayırlı olsun. Oda seçimlerimize katılımlarınız ve destekleriniz için teşekkür ediyor, sağlıklı gün ve bereketli kazançlar diliyorum." dedi.

Yönetim Kurulu ise, Mehmet Aydın, Yusuf Çolak, Ümit Söyleyici, Emrah Hamamcı, Aslan Serhat Buğa, Murat Solak, Kerem Demirci ve Aslan Kanber'den oluştu.

Kaynak: AA

