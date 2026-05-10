Suluova Kaymakamı Gürçam şehit anneleriyle buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Suluova Kaymakamı Gürçam şehit anneleriyle buluştu

10.05.2026 17:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam, Anneler Günü dolayısıyla ilçedeki şehit anneleriyle bir araya geldi.

Amasya Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam, Anneler Günü dolayısıyla ilçedeki şehit anneleriyle bir araya geldi.

Gürçam, İlçe Müftülüğü Hacı Adnan Zennun Diyanet Gençlik Merkezi'nde düzenlenen "Anneler Günü" programında şehit aileleriyle buluştu.

Tüm şehitlere rahmet dileyerek annelerinin de gününü kutlayan Gürçam, şehit anneleriyle yakından ilgilenip bir süre sohbet ederek onların duygu, düşünce ve taleplerini dinledi. Şükranlarını dile getiren Gürçam, şehit annelerinin fedakarlığının asla unutulmayacağının altını çizdi.

Gürçam, "Bizler devletin her kademesinde siz şehit annelerimizin daima yanındayız. Sizler bizim başımızın tacısınız, bizler de sizlerin birer evladıyız. Sizler olmasanız bizler burada olamayız." dedi.

Gürçam, şehit annelerine çeşitli hediyeler takdim ederek onların morallerinin yüksek tutulmasına destek oldu.

Programda Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu. İlçe Müftüsü Dr. Sıtkı Kaya, aziz şehitlerin ruhuna okunan hatimlerin duasını yaptı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suluova Kaymakamı Gürçam şehit anneleriyle buluştu - Son Dakika

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu: Genel kurul bir kardeşlik meselesi, bayrak ve milli değerler üzerinden tartışma olmaz KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu: Genel kurul bir kardeşlik meselesi, bayrak ve milli değerler üzerinden tartışma olmaz
Düzce’de rafting yapan kadın akıntıya kapılarak hayatını kaybetti Düzce'de rafting yapan kadın akıntıya kapılarak hayatını kaybetti
Taksicinin boynuna ip geçirip darbettikleri dehşetin arkasından uyuşturucu ticareti çıktı Taksicinin boynuna ip geçirip darbettikleri dehşetin arkasından uyuşturucu ticareti çıktı
Doktorları bile şaşırtan vaka Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi Doktorları bile şaşırtan vaka! Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi
İran saldırıya hazır Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu İran saldırıya hazır! Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Anneler Günü mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı

17:46
İğne atsanız yere düşmez Batman halkı 1. Lig’e çıkmanın sevincini yaşıyor
İğne atsanız yere düşmez! Batman halkı 1. Lig'e çıkmanın sevincini yaşıyor
17:26
Şampiyon Shakhtar Donetsk Arda Turan Ukrayna’da tarih yazdı
Şampiyon Shakhtar Donetsk! Arda Turan Ukrayna'da tarih yazdı
16:49
Mauro Icardi’den güne damga vuran paylaşım
Mauro Icardi'den güne damga vuran paylaşım
16:36
İBB soruşturmasında Han İnşaat’ın sahibi Orhan Yıldırım gözaltına alındı
İBB soruşturmasında Han İnşaat'ın sahibi Orhan Yıldırım gözaltına alındı
15:52
Belçika Kraliçesi Mathilde, 428 yatırımcıyla birlikte Türkiye’de
Belçika Kraliçesi Mathilde, 428 yatırımcıyla birlikte Türkiye'de
15:32
İran’dan ABD’nin teklifine yanıt Müzakereler savaşın sona erdirilmesine odaklanacak
İran'dan ABD'nin teklifine yanıt! Müzakereler savaşın sona erdirilmesine odaklanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 18:05:23. #7.12#
SON DAKİKA: Suluova Kaymakamı Gürçam şehit anneleriyle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.