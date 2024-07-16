Sümela Manastırı'nda Ana Kaya Kilisesi'nin freskleri aslına uygun restore edildi - Son Dakika
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Sümela Manastırı'nda Ana Kaya Kilisesi'nin freskleri aslına uygun restore edildi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sümela Manastırı'nda yer alan Ana Kaya Kilisesi'nin fresklerini aslına uygun olarak restore ettiklerini duyurdu. Özellikle 'Son Akşam Yemeği' sahnesi gibi önemli freskler, özel tekniklerle eski görkemine kavuşturuldu. Bakan Ersoy, kültür varlıklarımıza ve tarihi değerlerimize sahip çıkmaya devam ettiklerini belirtti.

16.07.2024 17:25
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Sümela Manastırı'nda Ana Kaya Kilisesi'nin fresklerini aslına uygun restore ettiklerini bildirdi.

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sümela Manastırı'nın fresklerini geleceğe taşıdıklarını, bu kapsamda çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Sümela Manastırı'nda, Ana Kaya Kilisesi'nin fresklerini aslına uygun olarak restore ediyoruz. Özellikle 'Son Akşam Yemeği' sahnesi gibi önemli freskleri, özel tekniklerle eski görkemine kavuşturuyoruz. Gelecek nesillere emanet edeceğimiz büyük değerler olarak gördüğümüz kültür varlıklarımıza ve tarihi değerlerimize sahip çıkmaya, onları geleceğe taşımaya devam ediyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sümela Manastırı'nda Ana Kaya Kilisesi'nin freskleri aslına uygun restore edildi - Son Dakika

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