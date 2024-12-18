Sungurlu Belediyespor 1921 Orduspor\'u 3-0 İle Geçti

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2. Lig'in 14. haftasında Sungurlu Belediyespor Voleybol Takımı, sahasında 1921 Orduspor'u 3-0 mağlup etti.
Erkekler 2. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Sungurlu Belediyespor ile 1921 Orduspor, Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu'nda karşılaştı.
İlk seti 25-12 Sungurlu Belediyespor'un üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşmanın ikinci seti 25-17, üçüncü seti de 25-22 skorlarla sona erdi.
Bu sene ligdeki ilk 8 maçını kazanan Sungurlu Belediyespor, 1921 Orduspor'u yenerek 11. galibiyetini elde etti.
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