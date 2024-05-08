Sungurlu'da Boşanma Aşamasındaki Kadını Silahla Öldürdüğü İddiasıyla Tutuklu Yargılanan Sanığın Duruşması Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sungurlu'da Boşanma Aşamasındaki Kadını Silahla Öldürdüğü İddiasıyla Tutuklu Yargılanan Sanığın Duruşması Devam Ediyor

Sungurlu\'da Boşanma Aşamasındaki Kadını Silahla Öldürdüğü İddiasıyla Tutuklu Yargılanan Sanığın Duruşması Devam Ediyor

Çorum'un Sungurlu ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Gülten Ataklı'yı silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Mürsel Ataklı'nın yargılanmasına devam edildi. Savcı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Maktulün ailesi ve avukatları da en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Sanık ise suçsuz olduğunu iddia etti. Mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

08.05.2024 11:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Sungurlu ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Gülten Ataklı'yı silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Mürsel Ataklı'nın yargılanmasına devam edildi.

Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanık Mürsel Ataklı (38), tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, maktulün ailesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları ile taraf avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, duruşmada mütalaasını tekrar ederek sanığın nikahlı eşini öldürdüğünün anlaşıldığından, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Duruşmada Gülten Ataklı'nın (37) ablası Sultan Kızılkoca, kardeşinin acımasızca öldürüldüğünü belirterek, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Diğer ablası Canan Kızılkoca da sanığın bir kişiyi değil bir aileyi öldürdüğünü, olayın üzerinden 10 ay geçmesine rağmen toparlanamadıklarını belirterek, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Kardeşi Hasan Hüseyin Kızılkoca da ablasının, kocası tarafından öldürüldüğünü belirterek ibretlik bir ceza ile cezalandırılmasını talep etti.

Annesi Sündüs ve kardeşi Emrah Kızılkoca da sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Ailenin avukatı ise savcının mütalaasına katıldığını, sanığın mahkemeye yardımcı olmadığını, pişmanlık göstermediğini belirterek takdiri indirimlerden yararlanmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

"Eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanan Ataklı ise eşinin başkalarıyla ilişkisi olduğunu öne sürerek ancak eşinin kendisine karşı daha önce herhangi bir şey yapmadığını söyledi.

Olay sırasında eşinin, belinden tabancasını aldığını, geri aldığı sırada silahın patladığını savunan Ataklı, "Ben suçsuzum. Planlayarak yapmadım. Olaydan dolayı pişmanım." dedi.

Duruşmada sanık avukatı, Gülten Ataklı'nın kocasını aldattığı ve aralarında bu nedenle anlaşmazlık olduğunu belirterek, Gülten Ataklı'ya ait olduğunu iddia ettiği cinsel içerikli görüntülerin yer aldığı flash diski mahkeme heyetine delil olarak sundu. Duruşmaya 10 dakika ara vererek görüntüleri inceleyen mahkeme heyeti, dava dosyasına delil olarak girmesi talebini reddetti.

Sanık avukatı ayrıca ek savunma yapmak için süre talep etti.

Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Akdere köyü Topaktaş mevkisinde, 31 Temmuz 2023'te yol kenarında bir kadının hareketsiz yattığı yönündeki ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, bir çocuk annesi Gülten Ataklı'nın silahla vurularak öldürüldüğünü belirlemişti. Boşanma aşamasındaki eşi Gülten Ataklı'yı silahla vurarak öldürdüğü öne sürülen polis memuru koca Mürsel Ataklı ise Samsun'un Havza ilçesinde yakalanmıştı.

Kaynak: AA

Mahkeme, Aile İçi Şiddet, Cinayet, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sungurlu'da Boşanma Aşamasındaki Kadını Silahla Öldürdüğü İddiasıyla Tutuklu Yargılanan Sanığın Duruşması Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:45 Kaş’ta köpek yüzünden çıkan tartışmada komşu aracıyla sürüklendi Kaş'ta köpek yüzünden çıkan tartışmada komşu aracıyla sürüklendi
11:04 İlk kez kürsüye çıkan İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Anayasa tartışmalarına kapıyı kapattı İlk kez kürsüye çıkan İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Anayasa tartışmalarına kapıyı kapattı
10:56 Öğretmenler okul müdürünün öldürülmesi sonrası harekete geçti Yarın ilk derse girmeyecekler Öğretmenler okul müdürünün öldürülmesi sonrası harekete geçti! Yarın ilk derse girmeyecekler
10:40 İlaç şirketi AstraZeneca koronavirüs aşılarını dünya çapında geri çekme kararı aldı İlaç şirketi AstraZeneca koronavirüs aşılarını dünya çapında geri çekme kararı aldı
09:48 İstanbul’da faciadan dönüldü İniş takımı açılmayan uçak gövde üzerine iniş yaptı İstanbul'da faciadan dönüldü! İniş takımı açılmayan uçak gövde üzerine iniş yaptı
11:55 Akbank müşterileri ayaklandı “Haberimiz olmadan hesabımızdan para çekildi“ iddiası Akbank müşterileri ayaklandı! "Haberimiz olmadan hesabımızdan para çekildi" iddiası
11:50 Hayvanat bahçesinde ’panda’ olarak sergilenen hayvanlar boyanmış köpek çıktı Hayvanat bahçesinde 'panda' olarak sergilenen hayvanlar boyanmış köpek çıktı
11:42 Mark Ruffalo, Gazze’deki çocuklar için yardım çağrısında bulundu Mark Ruffalo, Gazze'deki çocuklar için yardım çağrısında bulundu
11:30 “Aşk acısı çekiyorum içim yanıyor“ diyerek itfaiyeye ihbarda bulundu "Aşk acısı çekiyorum içim yanıyor" diyerek itfaiyeye ihbarda bulundu
11:22 Ümit Zileli ve Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı hakkında eğlenceli anılarını paylaştı Ümit Zileli ve Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı hakkında eğlenceli anılarını paylaştı
11:09 Ankara’da kadınlara özel pavyon videosu sosyal medyada büyük ilgili gördü Ankara'da kadınlara özel pavyon videosu sosyal medyada büyük ilgili gördü
11:02 Sezonu kapattı Galatasaray maçı öncesi Sofiane Feghouli’ye 5 maç ceza Sezonu kapattı! Galatasaray maçı öncesi Sofiane Feghouli'ye 5 maç ceza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 12:15:52. #1.12#
SON DAKİKA: Sungurlu'da Boşanma Aşamasındaki Kadını Silahla Öldürdüğü İddiasıyla Tutuklu Yargılanan Sanığın Duruşması Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement