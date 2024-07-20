Sungurlu'da çıkan anız yangını söndürüldü

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Sungurlu'da çıkan anız yangını, itfaiye ve vatandaşlar tarafından söndürüldü.

Arifegazili köyündeki bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına köylüler traktörleriyle müdahale etti.

İhbar üzerine köye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri ve vatandaşlar yaklaşık 2 saatlik bir çalışmayla yangını söndürdü.