Sungurlu'da umre kafilesi dualarla uğurlandı

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği üyelerinden oluşan umre kafilesi dualarla uğurlandı.

111 kişiden oluşan umre kafilesi için Ulu Camii'de tören düzenlendi.

Törende, Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal, Belediye Başkanı Muhsin Dere, İlçe Müftüsü Süleyman Eroğlu, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Seyfi Keyvanoğlu ve vatandaşlar, umreye gidecekler için dua etti.

Sungurlu'dan hareket eden kafile, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kutsal topraklara uçacak.