Sungurlu'da Yangın: Maddi Hasar Meydana Geldi
Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir evde çıkan yangın maddi hasara yol açtı. İtfaiye olay yerine sevk edildi.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde yangın çıkan evde maddi hasar oluştu.
Mahmut V'ye ait Gülpınar Mahallesi'ndeki müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evde maddi hasar oluştu.
Kaynak: AA
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