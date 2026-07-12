Sünnet Düğününden Dönüşte Kaza: 1 Ölü

HATAY'da yakınlarının sünnet düğününden dönerken kullandığı otomobilin şarampole devrildiği kazada yaralanan Aziz Vurak (64), tedavi gördüğü hastanede 8 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza, 4 Temmuz'da Reyhanlı-Kırıkhan kara yolu Muratpaşa mevkisinde meydana geldi. Kütahya'dan, yakınlarının sünnet düğününden dönen Aziz Vurak, evlerine yaklaşık 10 kilometre kala 31 ADF 739 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü kaybetti. Şarampole devrilen otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 3'ü çocuk, 7 kişi, itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarıldı. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların akraba olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

9 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılardan sürücü Aziz Vurak, tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybetti. Vurak'ın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Kazada yaralanan 6 kişinin hastanedeki tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.