Süper Kahramanlar Çocukları Sevindirdi

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Kosova'nın başkenti Priştine'de süper kahramanların kostümlerini giyen bir grup dağcı, Kosova Üniversite Klinik Merkezi (QKUK) bünyesindeki Pediatri Kliniğinin çatısından halatla inerek, burada tedavi gören çocuklara pencere ve balkonlardan hediyeler dağıttı.

Yaklaşan yılbaşı dolayısıyla QKUK'un Pediatri Kliniğinde tedavi gören çocukları sevindirmek için düzenlenen etkinlik kapsamında süper kahraman kostümleri giyen "Klubi Alpin Prishtina" topluluğu üyesi dağcılar, çatıda kurulan düzenek sayesinde binadan halatla indi.

Süper kahraman kostümlü dağcılar, pencere ve balkonlardan, tedavi gören çocuklara hediyeler dağıttı.

Çizgi film karakteri kostümü giyerek etkinliğe katılan dağcılardan Berat Kajtazi, AA muhabirine, kendisinin de bir ebeveyn olduğunu ve bu etkinliğe art arda dördüncü kez katıldığını söyledi.

Çocukların yüzlerini güldürebilmenin çok güzel bir duygu olduğunu belirten Kajtazi, "İlk kez katıldığımda bana olağanüstü bir duygu vermişti ve her yıl buraya gelmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Bu, gerçekten çok, çok güzel bir duygu. Çocukların gülümsediğini görmek için maddi veya manevi olarak yardımcı olabilecek herkesi bekliyoruz. Bu duyguyu tatmak gerekir." dedi.

Etkinlik, kanser teşhisi konulan çocukların iyileşmesi için bağış toplamayı amaçlıyor.

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