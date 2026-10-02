Süper Lig hakemi Yasin Kol, MHK soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Süper Lig hakemi Yasin Kol, MHK soruşturması kapsamında gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Süper Lig hakemi Yasin Kol, MHK'ye yönelik soruşturma kapsamında Trabzon'da gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Kol, Trabzonspor-Drogheda United hazırlık maçının ardından gözaltına alındı.
Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Süper Lig hakemi Yasin Kol gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol, Trabzon'da Trabzonspor- Drogheda United hazırlık maçının ardından gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?