Süperstar Ajda Pekkan, Oran Açıkhava Sahnesi'nde verdiği konserde unutulmaz anlara imza attı. Sahne performansı kadar yaptığı samimi açıklamalarla da gündeme gelen ünlü sanatçı, hayranlarıyla duygusal bir bağ kurdu.
"Üç Kalp" adlı eserini seslendirmeden önce dinleyicilere seslenen Pekkan, yıllardır süren başarılarla dolu kariyerine rağmen zaman zaman yalnızlık yaşadığını dile getirdi.
Ünlü sanatçı, "O kadar yalnızım ki... İyi ki varsınız. Şöhret böyle bir şey. Çok güzel göründüğü kadar ışıkların altında bir o kadar yalnızım" ifadelerini kullandı.
Hayranlarının hayatındaki yerinden de bahseden Pekkan, sözlerine şu ifadelerle devam etti:
"Hayatta her zaman eşinizi bulamıyorsunuz ama siz benim hayatımdaki her şey oldunuz. Onun için çok teşekkür ediyorum."
Ajda Pekkan'ın sahnede yaptığı bu içten açıklamalar salondaki dinleyicileri duygulandırdı. Süperstar'ın yalnızlık itirafı ve hayranlarına yönelik teşekkür dolu sözleri, konser alanında uzun süre alkışlandı.
Son Dakika › Güncel › Süperstar bile yalnız! Hayranlarına içini döktü - Son Dakika
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