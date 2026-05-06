Superyacht Show Türkiye 2023 Başladı - Son Dakika
06.05.2026 14:32
Fethiye'de düzenlenen etkinlikte yat sektörü temsilcileri bir araya geldi, sorunlar ele alındı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen "Superyacht Show Türkiye" etkinliği başladı.

Superyacht Show Türkiye öncülüğünde, Alpet, West İstanbul Marina, MGM Marine, Memetti Super Yacht Agency işbirliğinde Göcek Marina'da gerçekleştirilen etkinlikte, yat sektörü temsilcileri bir araya geldi.

Açılış töreninde konuşan Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, Fethiye'nin dünyanın en güzel şehirlerinden, Göcek'in de Fethiye'nin en güzel yerlerinden olduğunu söyledi.

Göcek'in dünyanın önemli buluşma noktalarından biri haline geldiğini belirten Akkaya, "Bu memleketin sahip olduğu değerleri korumak, sürdürülebilir ve çevreyle uyumlu bir anlayışla yaşatmak ve gelecek nesillere miras bırakmak zorundayız." dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise Göcek'in bir dünya markası olduğunu, bölgede çok güzel tesisler bulunduğunu dile getirdi.

Tatar, Göcek'e ilk kez 40 yıl önce geldiğini, o zamanlardan Göcek'in mavisi, yeşili ve kültürüyle dünya merkezi olacağını öngördüklerini anlattı.

Superyacht Show Türkiye kurucusu Mehmet Kabak da etkinliğin ikincisini gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Göcek'in doğal güzellikleri ve yatçılık kültürüyle sektör için önemli bir merkez olma yolunda güçlü bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Kabak, "Etkinliğin bölge ve sektöre önemli işbirlikleri, fırsatlar ve değerli katkılar sağlamasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Çeşitli paneller ve Göcek koylarına gezilerin düzenleneceği etkinlik, 9 Mayıs'ta sona erecek.

Kaynak: AA

