Sur Belediyesi, kayyım yönetiminden kalan borç ve maaş sorununu açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sur Belediyesi, kayyım yönetiminden kalan borç ve maaş sorununu açıkladı

Sur Belediyesi, kayyım yönetiminden kalan borç ve maaş sorununu açıkladı

Diyarbakır'ın Sur Belediyesi, kayyım yönetiminden kalan borcun 143 milyon 228 bin TL olduğunu ve personel maaşlarında sorun yaşandığını açıkladı.

20.05.2024 12:09  Güncelleme: 12:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AHMET ÜN

(DİYARBAKIR) - 31 Mart yerel seçimlerinde DEM Parti'nin kazandığı Diyarbakır'ın Sur Belediyesi, kayyım yönetiminden kalan borcun 143 milyon 228 bin TL, mayıs ayındaki gelirin 14 milyon 79 bin TL, toplam giderin ise 26 milyon 460 bin lira olduğunu, 22 milyon 798 bin TL tutan personel maaşının ödenmesinde sorun yaşandığını açıkladı.

Sur Belediyesi, kayyım yönetiminden kalan borç ile belediyenin gelir-gider dengesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"Görevi devraldığımız günden bugüne yaptığımız incelemeler sonucu, kayyım yönetiminin belediyemize bıraktığı borç 143 milyon 228 bin 558,99 TL'dir. 2019'dan bugüne yapılan tüm belediye faaliyetleri incelendiğinde yapılan harcamalarda, yıllık öngörülen bütçenin üzerinde harcama yapıldığı görülmektedir. 2024 yılında dahi öngörülen bütçenin seçime kadar olan ilk 3 ayında yüzde 50 sinden fazlasının harcandığını görmekteyiz.

Bir diğer önemli husus ise personel giderleriyle ilgilidir. 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesinde de belirtilen, belediyenin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na göre belirlenerek, yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yüzde 30'unu aşamayacağıdır. Ancak Sur Belediyemizde son 5 aylık değerlendirmemizde bu oran yüzde 93 tür. Bütçenin çok aşılması nedeniyle, maaş ödemelerinde problem yaşanmaktadır.

Mayıs ayındaki toplam gelirimiz 14 milyon 79 bin 673,51 TL iken, toplam giderimiz 26 milyon 460 bin 213,80 TL'dir. Bu gider içindeki personel maaşı tutarı ise 22 milyon 798 bin 636 TL'dir. Mayıs ayı gelir ve giderimiz arasındaki fark eksi 12 milyon 380 bin 540,29 TL'dir. Personel maaşlarıyla ilgili yaşanan problemi ve kayyum anlayışının yarattığı tüm tahribat ve eksiklikleri kalıcı şekilde çözeceğimize kimsenin şüphesi olmasın. Halkımıza ve çalışma arkadaşlarımıza bu süreçte gösterdiği anlayış için teşekkür ediyoruz."

Kaynak: ANKA

Sur Belediyesi, Diyarbakır, Sur, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sur Belediyesi, kayyım yönetiminden kalan borç ve maaş sorununu açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:12 İran’da Reisi’nin ölümünün ardından yönetimi geçici olarak “Muhbir“ devraldı İran'da Reisi'nin ölümünün ardından yönetimi geçici olarak "Muhbir" devraldı
11:36 Reisi’nin ölümü sonrası gözlerin çevrildiği İsrail’den ilk yorum: Dahlimiz yok Reisi'nin ölümü sonrası gözlerin çevrildiği İsrail'den ilk yorum: Dahlimiz yok
10:57 Kirada yüzde 25 sınırı devam edecek mi Mehmet Şimşek canlı yayında yanıtladı Kirada yüzde 25 sınırı devam edecek mi? Mehmet Şimşek canlı yayında yanıtladı
09:54 Bir tarafta yas bir tarafta eğlence İran’da muhalifler, Cumhurbaşkanı Reisi’nin ölümünü havai fişeklerle kutladı Bir tarafta yas bir tarafta eğlence! İran'da muhalifler, Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünü havai fişeklerle kutladı
07:03 İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti
11:33 Derbide hüsrana uğrayan Okan Buruk, oyuncularını böyle motive etti Derbide hüsrana uğrayan Okan Buruk, oyuncularını böyle motive etti
11:27 Eski kocasını sokak ortasında başından ve bacağından bıçakladı Saldırgan az kalsın boğuluyordu Eski kocasını sokak ortasında başından ve bacağından bıçakladı! Saldırgan az kalsın boğuluyordu
10:52 Reisi’nin ölümü sonrası İngilizlerden çirkin manşet Reisi'nin ölümü sonrası İngilizlerden çirkin manşet
10:51 Mert Hakan Yandaş’tan Kerem Aktürkoğlu’na olay yanıt: 5’e1 dayak yerken Mert Hakan Yandaş'tan Kerem Aktürkoğlu'na olay yanıt: 5'e1 dayak yerken
10:44 DolarTL değer kaybıyla başladı Dolar/TL değer kaybıyla başladı
10:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Komşumuz İran’ın yanında olacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Komşumuz İran'ın yanında olacağız
10:19 Süper Lig’de kim nasıl şampiyon olur İşte tüm ihtimaller Süper Lig'de kim nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller
09:55 8,5 milyon kazanacağı konseri için titizlikle hazırlanan Ajda Pekkan, estetik olup kilo verdi 8,5 milyon kazanacağı konseri için titizlikle hazırlanan Ajda Pekkan, estetik olup kilo verdi
09:36 Esra Dermancıoğlu, Cannes’a giden Türk oyuncuları hedef aldı: Ben utandım Esra Dermancıoğlu, Cannes'a giden Türk oyuncuları hedef aldı: Ben utandım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2024 12:57:48. #1.13#
SON DAKİKA: Sur Belediyesi, kayyım yönetiminden kalan borç ve maaş sorununu açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement