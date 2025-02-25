Sürdürülebilirlik Belgesi Ücretleri Belirlendi

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(ANKARA) - Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu kararına göre, Sürdürülebilirlik Alanında Yetkili Bağımsız Denetim Kuruluşu Belgesi ücretleri belirlendi. Karara göre belge ücreti 50 bin TL olarak belirlenirken, belgenin yenilenmesi durumuda, eski belgenin yenileme ücreti 25 bin TL oldu. Yeniden yetkilendirme veya belgenin kaybolması nedeniyle eski belgenin iade edilmemesi durumunda ise ödeme ücreti 75 bin TL olarak belirlendi.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun (KGK) sürdürülebilirlik alanında denetim faaliyetinde bulunacak bağımsız denetim kuruluşlarına verilecek "Sürdürülebilirlik Alanında Yetkili Bağımsız Denetim Kuruluşu Belgesi" ücretine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

20 Şubat 2025 tarihinde alınan karara göre, bu belgenin ücreti 50 bin TL olarak belirlendi. Ayrıca, belgenin yenilenmesi durumunda, mücbir sebeplerle kaybolması veya eski belgenin iade edilmesi halinde yenileme ücreti 25 bin TL olacak. Terkin sonrası yeniden yetkilendirme veya belgenin kaybolması nedeniyle eski belgenin iade edilmemesi durumunda ise yenileme ücreti 75 bin TL olarak uygulanacak.